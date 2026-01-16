19°
Viernes 16 de Enero de 2026
16 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Casi 50 millones: la recaudación solidaria de los Bomberos Voluntarios Esquel

Dando por finalizada la campaña de recaudación, los bomberos celebraron el acompañamiento en el combate a los incendios en el PNLA y Puerto Patriada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los Bomberos Voluntarios de Esquel agradecieron en las últimas horas, a todas las personas que han brindado su apoyo en estos días, ya sea a través de donaciones, mensajes de aliento o la difusión de la colecta.

 


En solo una semana, la institución ha recaudado cerca de 50 millones de pesos, que están siendo destinados a la compra de ropa de trabajo, cascos, mangas, una cámara térmica y repuestos para los vehículos que fueron afectados durante el incendio.

 

Parte de lo recaudado también se utilizará para la adquisición de un camión de primera salida, fundamental para fortalecer nuestra capacidad de respuesta.

 


"Gracias a cada uno de ustedes por su aporte. Venimos de días de mucho trabajo, tanto en el Parque Nacional Los Alerces como en Puerto Patriada, y sin dudas esto es una ayuda enorme para todo el equipo y un verdadero aliento para seguir combatiendo y protegiendo lo nuestro", concluyeron.

 

