Puerto Patriada: sigue el control de puntos calientes

El Servicio de Control del Fuego reportó las tareas realizadas en Puerto Patriada durante la jornada del viernes y las estipuladas para hoy sábado.

Superficie afectada: 14,770 ha ESTIMADAS

Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo.

Causa del incendio: a determinar.

Personal total en el operativo: 511

Se realizaron recorridos, tareas de enfriamiento y construcción de líneas con herramientas manuales en la zona alta del Sector de Bahía Las Percas – Bahía Desafío– La Condorera sobre focos secundarios.

El resto de los sectores se mantuvieron bajo observación, recorridos y trabajos de liquidación de puntos calientes. Al final de la jornada replegó personal de DINESA-AFE.

Hoy se realizarán los mismos trabajos con la misma distribución de personal. Sin embargo, el personal de Córdoba será trasladado a la colaboración con el Incendio de Pto. Café – Parque Nacional Los Alerces, en la zona de portada norte.

El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial.