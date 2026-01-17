24°
RED43 comarca-andina #ChubutDuele
Puerto Patriada: sigue el control de puntos calientes

Por la noche se reordenaron las cuadrillas y hoy siguen las tareas mientras el viento sigue en la zona.
El Servicio de Control del Fuego reportó las tareas realizadas en Puerto Patriada durante la jornada del viernes y las estipuladas para hoy sábado.

 

Superficie afectada: 14,770 ha ESTIMADAS
Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo.
Causa del incendio: a determinar.
Personal total en el operativo: 511

 

Se realizaron recorridos, tareas de enfriamiento y construcción de líneas con herramientas manuales en la zona alta del Sector de Bahía Las Percas – Bahía Desafío– La Condorera sobre focos secundarios.

 

El resto de los sectores se mantuvieron bajo observación, recorridos y trabajos de liquidación de puntos calientes. Al final de la jornada replegó personal de DINESA-AFE.

 

Hoy se realizarán los mismos trabajos con la misma distribución de personal. Sin embargo, el personal de Córdoba será trasladado a la colaboración con el Incendio de Pto. Café – Parque Nacional Los Alerces, en la zona de portada norte.

 

El SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, es la institución a cargo del incidente y fuente de información oficial. 

 

 

