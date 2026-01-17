El viento complica el combate del incendio 

Bajo condiciones de viento con incidencia en la propagación del fuego sobre las laderas y cañadones, más de 170 combatientes en la línea, apoyados por personal técnico y logístico junto a la operación de medios aéreos, continúan las tareas contra el fuego en los seis sectores del incendio en el Parque Nacional Los Alerces.

Durante el día de ayer se registraron fuertes ráfagas de viento que superaron los 50 km/h, elevando nuevamente el índice de peligro de incendios y generando nuevos focos secundarios y reactivaciones con fuego en retroceso. Asimismo, se registraron precipitaciones sobre la zona del Lago Menéndez que favorecieron las tareas en ese sector.

En el marco del combate del incendio en el área protegida, se trabaja a través de un comando unificado con la Provincia del Chubut para la toma de decisiones con el fin de optimizar la gestión operativa del incendio y el uso eficiente recursos.

Se espera que hoy continúen operando medios aéreos en la medida en que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Se recuerda que la Administración de Parques Nacionales no está solicitando donaciones. Los equipos en terreno cuentan con todos los insumos necesarios para desarrollar sus tareas.

La Ruta 71 se encuentra en situación de tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Se recomienda especial atención en el sector de Bahía Rosales.