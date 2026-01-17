15°
Sabado 17 de Enero de 2026
17 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Impro y humor de temática libre con La Cuática

El grupo de impro local propone "hacer catarsis" para comenzar el año con humor y encuentro en el Centro Cultural Melipal.
La compañía de teatro La Cuática vuelve con su espectáculo de impro y humor local.

 

El disparador en esta ocasión será “12 surtidas", anécdotas libres.

 

El teatro de impro funciona desde disparadores, y en esta ocasión el grupo de teatro local propone arrancar el año libre: "Sí, resulta que siempre nos dicen: "No sabés, tengo una anécdota... Resulta que...". ¡Pará, no me la cuentes! Así la podés mandar en una función. Bueno, llegó el momento de traer esa anécdota que nunca coincidió con una temática de La Cuática".

 

Con la actuación de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno y la producción de Eluned Lloyd Patalagoyti

 

El evento será el sábado 17 de Enero a las 21:30 horas en el C.C.E. Melipal 

 

Las entradas se reservan al: 2945 334939 por transferencia al Alias: la.cuatica 

 

Anticipadas:2 por $25.000 o 1 por $15.000. Puerta: $18.000.

 

SL
 

 

