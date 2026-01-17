16°
17 de Enero de 2026
El municipio acompañó la inauguración de la nueva sede de la Universidad Siglo 21 en Esquel

Se trata un espacio moderno y diseñado para ampliar el acceso a la educación superior de primer nivel para jóvenes y adultos de la ciudad y de toda la región.
Escuchar esta nota

 

En representación del intendente Matías Taccetta, la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama y la directora de Educación, Daniela Otero, participaron este viernes de la inauguración de la nueva sede de la Universidad Siglo 21, ubicada en Avenida Fontana 637. Se trata un espacio moderno y diseñado para ampliar el acceso a la educación superior de primer nivel para jóvenes y adultos de la ciudad y de toda la región.

 

 

La apertura de esta nueva sede es un paso importante en el fortalecimiento de la oferta educativa local, dado que genera más oportunidades de formación profesional sin necesidad de que los estudiantes deban trasladarse a otros centros urbanos. El edificio cuenta con instalaciones modernas, cómodas y adaptadas a las nuevas modalidades educativas.

 

 

Durante el acto, las funcionarias municipales destacaron la importancia de seguir acompañando iniciativas que promuevan el desarrollo educativo como eje estratégico para el crecimiento de Esquel y que se trata de una política de gestión impulsada por el intendente Taccetta. 

 

 

Asimismo, se remarcó el valor de la articulación entre el sector público y privado para continuar ampliando el acceso a propuestas académicas de calidad y consolidar a Esquel como un polo educativo de referencia en la cordillera chubutense.

 

