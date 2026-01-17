Autoridades del PNLA niegan campañas de donación y recaudación por los incendios

Desde el Parque Nacional Los Alerces se informa que no se está implementando ninguna campaña de recaudación ni de donación en el marco del incendio forestal.

Mediante un comunicado, las autoridades del Parque detallaron: "La mejor forma de colaborar con este operativo es respetar las indicaciones sobre las restricciones del uso de fuego y sostener las normas de convivencia en las áreas habilitadas al uso público para no generar nuevos incidentes en esta situación compleja".

La solidaridad en el camino al parque: "La velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tiene prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales. La Ruta 71 está habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite Sur de las operaciones en terreno".

SL