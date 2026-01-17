11°
Sábado con ráfagas intensas en Esquel: el viento será el gran protagonista

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por vientos fuertes del sudoeste, cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 16 grados en la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel atraviesa un sábado con condiciones meteorológicas donde el viento es el factor predominante desde las primeras horas. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que durante la tarde las ráfagas alcancen su mayor intensidad, con velocidades que podrían oscilar entre los 79 y 87 kilómetros por hora. Esta situación climática no vendrá acompañada de precipitaciones, manteniendo el cielo parcialmente nublado durante todo el día.

 

En cuanto a las temperaturas, la jornada comenzó con un ambiente fresco de aproximadamente 8 grados y se proyecta que la máxima no supere los 16 grados hacia la tarde. Por la noche, se prevé un leve descenso térmico hasta los 11 grados, momento en el cual la intensidad del viento comenzará a disminuir gradualmente. Ante este panorama, las autoridades recomiendan circular con precaución y evitar actividades al aire libre que puedan representar un riesgo debido a la fuerza de las ráfagas.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

.

 

