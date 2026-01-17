Intensa búsqueda de un joven en Esquel

Se solicita colaboración para dar con el paradero de Griffiths Elvin Federico, visto por última vez el 15 de enero de 2026 en Trevelin, Chubut.

El joven tiene 32 años, su altura: es 1,75 metros, de tez: blanca y contextura: delgada.

Vestimenta al momento de ausentarse:

Visera azul

Remera blanca marca Adidas

Buzo verde con rayas azules y grises

Campera de neopreno

Pantalón jean cargo azul

Botines grises

Ante cualquier información, comunicarse de inmediato al 101 o al 2945-556013.

