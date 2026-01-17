Intensa búsqueda de un joven en Esquel

17 de Enero de 2026
sociedad |
Se solicita colaboración para dar con el paradero de Griffiths Elvin Federico, visto por última vez el 15 de enero de 2026 en Trevelin, Chubut.
El joven tiene 32 años, su altura: es 1,75 metros, de tez: blanca y contextura: delgada.
Vestimenta al momento de ausentarse:
Visera azul
Remera blanca marca Adidas
Buzo verde con rayas azules y grises
Campera de neopreno
Pantalón jean cargo azul
Botines grises
Ante cualquier información, comunicarse de inmediato al 101 o al 2945-556013.
SL
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?