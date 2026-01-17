11°
Sabado 17 de Enero de 2026
Esquel
17 de Enero de 2026
Intensa búsqueda de un joven en Esquel

Visto por última vez el 15 de enero. Los detalles.
Se solicita colaboración para dar con el paradero de Griffiths Elvin Federico, visto por última vez el 15 de enero de 2026 en Trevelin, Chubut.

 

 El joven tiene 32 años, su altura: es 1,75 metros, de tez: blanca y contextura: delgada.

 

Vestimenta al momento de ausentarse:

 

Visera azul

 

Remera blanca marca Adidas

 

 Buzo verde con rayas azules y grises

 

 Campera de neopreno

 

Pantalón jean cargo azul

 

Botines grises

 

Ante cualquier información, comunicarse de inmediato al 101 o al 2945-556013.

 

