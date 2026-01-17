11°
Sabado 17 de Enero de 2026
17 de Enero de 2026
Vecinos organizan festival solidario en Esquel

Hoy sábado desde las 15 horas en Plaza San Martín, los aportes serán para los Bomberos Voluntarios de Trevelin.
Por Redacción Red43

Las acciones solidarias de vecinos autoconvocados continúan en Esquel.

 

Los efectos de los incendios son de largo impacto y por eso, hoy sábado se realizará un nuevo festival solidario en Plaza San Martín.

 

Desde las 15 horas y con fondos y elementos que serán para los Bomberos Voluntarios de Trevelin, la invitación se extiende a los vecinos luego de haberse suspendido el pasado miércoles por la llegada de la esperada lluvia.

 

Serán de la partida los cantores Ariel Manquipan, Eduardo Paillacan, Chupilca Ledesma, Nahuel Hueche, Jeremías Mendoza, Jere la voz de la montaña, y grupos de danza local también pondrán su impronta para el encuentro en la comunidad y la solidaridad.

 

SL

 

