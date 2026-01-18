19°
18 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Más de 250 brigadistas combaten focos activos en sectores de difícil acceso en Los Alerces

APN trabaja en comando unificado con Chubut y la AFE y suma apoyo aéreo de Chile. Se monitorea el avance hacia Punta Mattos.
El operativo para contener el incendio en el Parque Nacional Los Alerces continúa este domingo con más de 250 personas desplegadas en seis sectores de compleja accesibilidad, tras una jornada marcada por fuertes vientos.

 

Durante la mañana se realizarán monitoreos con drones para evaluar el avance del fuego hacia la seccional Punta Mattos y un sobrevuelo del avión observador de AEROTEC Argentina con cámara 360°.

 

El trabajo se desarrolla bajo un comando unificado entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno del Chubut para optimizar recursos.

 

Además, se incorporaron medios aéreos de la CONAF de Chile: un avión hidrante Air Tractor AT-802 y un helicóptero AS350 B3, que operarán durante 10 días en territorio argentino.

 

Los servicios turísticos en las zonas habilitadas del Parque funcionan con normalidad. APN recordó que no hay campañas oficiales de donación y pidió respetar las restricciones de fuego y la prioridad de los vehículos del operativo.

 

La Ruta 71 está habilitada hasta Bahía Rosales y la Portada Norte continúa cerrada.

 

 

R.G.

 

