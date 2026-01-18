Comienzan los "Domingos de Plaza" en Esquel

Los "Domingo de Plaza" regresan a la ciudad en este verano.

Luego de suspender la Peatonal por las condiciones de viento, hoy domingo tiene las condiciones ideales para el comienzo de la propuesta que impulsa la actividad en las calles de la ciudad.

La jornada tendrá tango y canción de la mano de Mateo Rojas, joven esquelense que está viviendo en La Plata, Buenos Aires. También estará Seba Lino y la danza de la mano del Instituto del Arte Nativo Ayehuen.

SL