Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero

La Libertad Avanza dejó encaminado el cronograma para tratar la ley de reforma laboral en el Senado, con sesiones previstas entre el 10 y el 12 de febrero. Antes, el Ejecutivo deberá convocar a extraordinarias, posiblemente desde fines de enero o comienzos de febrero.

Patricia Bullrich, que conduce un interbloque de 21 senadores, iniciará reuniones con la oposición dialoguista para sumar apoyos clave de la UCR, el PRO y representantes provinciales que permitan llegar a los 37 necesarios para habilitar el recinto.

Una comisión técnica encabezada por Josefina Tajes ya trabaja en integrar cambios sugeridos por esos bloques y analizar planteos de la CGT. En paralelo, el kirchnerismo mantiene silencio, lo que genera malestar en otros sectores peronistas.

Bullrich será además la encargada de defender el proyecto en el recinto como presidenta de la comisión de Trabajo.

R.G.