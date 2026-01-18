20°


18 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Parque Nacional advierte que no recibe aportes ni donaciones

El Parque Nacional pidió no difundir campañas falsas y recordó que la principal ayuda es respetar las restricciones vigentes y facilitar el operativo en la zona afectada.
Por Redacción Red43

Desde la administración del Parque Nacional Los Alerces informaron oficialmente que no existe ninguna campaña de recaudación ni de donaciones vinculada al incendio forestal que se desarrolla en el área protegida, por lo que solicitaron a la comunidad no colaborar con iniciativas no autorizadas.

 


Asimismo, remarcaron que la manera más efectiva de acompañar el trabajo en terreno es cumplir estrictamente con las restricciones sobre el uso de fuego y mantener las normas de convivencia en los sectores habilitados al público, evitando cualquier acción que pueda generar nuevos focos o complicaciones.

 


También recordaron que la velocidad máxima permitida en los caminos internos del Parque es de 40 km/h y que los vehículos oficiales afectados al operativo tienen prioridad absoluta de circulación.

 


En cuanto a la transitabilidad, la Ruta Provincial 71 permanece habilitada únicamente hasta el retén de Bahía Rosales, que marca el límite sur del área donde se desarrollan las tareas de combate del fuego.

 

 

R.G.

 

