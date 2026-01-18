Capacitación abierta sobre cosecha de semillas nativas en Trevelin

Ante el impacto de los incendios forestales que afectan a la cordillera, el CECAIN impulsa una capacitación centrada en la cosecha y el acondicionamiento de semillas de especies nativas, una etapa clave para los futuros procesos de restauración ambiental.



La propuesta busca poner el foco en el rol fundamental de la semilla como primer paso para recuperar áreas degradadas, aprovechando además que el verano es el período más adecuado para recolectarlas.



La actividad se desarrollará el sábado 31 de enero, de 9:30 a 13:00 horas, en el campo experimental del CECAIN —INTA Trevelin— ubicado frente a Aldea Escolar. La participación es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

R.G.