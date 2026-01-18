20°
Domingo 18 de Enero de 2026
18 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Capacitación abierta sobre cosecha de semillas nativas en Trevelin

El CECAIN organiza una jornada gratuita el 31 de enero para fortalecer la restauración del bosque tras los incendios en la región.
Por Redacción Red43

Ante el impacto de los incendios forestales que afectan a la cordillera, el CECAIN impulsa una capacitación centrada en la cosecha y el acondicionamiento de semillas de especies nativas, una etapa clave para los futuros procesos de restauración ambiental.

 


La propuesta busca poner el foco en el rol fundamental de la semilla como primer paso para recuperar áreas degradadas, aprovechando además que el verano es el período más adecuado para recolectarlas.

 


La actividad se desarrollará el sábado 31 de enero, de 9:30 a 13:00 horas, en el campo experimental del CECAIN —INTA Trevelin— ubicado frente a Aldea Escolar. La participación es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

 

 

 

