Domingo 18 de Enero de 2026
18 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos

La mayor empresa del sector paralizó su fábrica en Los Gutiérrez en medio de la caída del consumo y la presión de las importaciones.
TN & Platex, la principal compañía textil del país, resolvió frenar por tiempo indeterminado su planta ubicada en Los Gutiérrez, Tucumán. La medida dejó a 190 operarios suspendidos y se confirmó además el despido de unos 50 empleados.

 

Aunque la firma comunicó que se trata de una suspensión transitoria, dentro del sector crecen las dudas sobre una posible reapertura. Tras detener la producción, la empresa inició gestiones para reubicar parte del personal en otras industrias locales.

 

En paralelo, entre 30 y 35 trabajadores continuarán cumpliendo funciones administrativas y logísticas en el predio, mientras que otros 12 serán trasladados a fábricas del grupo en otras provincias. La decisión profundiza la preocupación por el impacto laboral en una de las actividades más golpeadas del norte argentino.

 

 

