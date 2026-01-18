El Planetario Móvil 360° desembarca en Esquel con funciones temáticas para toda la familia

Este lunes 19 de enero llega a Esquel el Planetario Móvil 360°, una propuesta interactiva pensada para transformar las vacaciones de verano en una aventura audiovisual para grandes y chicos.

La actividad se realizará en Esquel Padel (ex Pucón Padel), ubicado en Chacabuco 1791, con funciones cada 40 minutos entre las 17 y las 22:30 horas. El público podrá elegir entre tres experiencias inmersivas: un recorrido entre dinosaurios, una exploración submarina y un viaje espacial estilo misión astronauta.

Las entradas generales tienen un valor de $7.500, mientras que las anticipadas cuentan con 10% de descuento y la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés. Además, quienes asistan a una función podrán acceder a una segunda con el 50% off. Menores de 3 años y personas con Certificado Único de Discapacidad abonarán $2.500 en concepto de seguro.

Los cupos por función son limitados y las reservas se realizan online a través de: https://estrellareservas.com/1769

Como parte del evento, también se sortearán 15 pares de entradas entre quienes comenten qué función desean ver, etiqueten acompañantes y sigan la cuenta organizadora. El sorteo se realizará el domingo 18 luego de las 20 horas.

