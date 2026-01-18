Persisten focos activos en el Parque Nacional Los Alerces

El incendio forestal iniciado hace más de 30 días en cercanías de Lago Menéndez mantiene focos ígneos activos dentro del Parque Nacional Los Alerces.



Actualmente se registran sectores con presencia de humo y puntos calientes en áreas de difícil acceso, donde brigadistas continúan trabajando con tareas de enfriamiento, contención y vigilancia permanente.



Las condiciones del terreno y la vegetación favorecen la persistencia del fuego, por lo que el operativo se mantiene activo bajo coordinación de los equipos de manejo del fuego.

R.G.