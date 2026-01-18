20°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 18 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelIncendio PNLA
18 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Persisten focos activos en el Parque Nacional Los Alerces

A más de un mes del inicio del incendio en la zona de Lago Menéndez, continúan tareas de control y monitoreo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El incendio forestal iniciado hace más de 30 días en cercanías de Lago Menéndez mantiene focos ígneos activos dentro del Parque Nacional Los Alerces.

 


Actualmente se registran sectores con presencia de humo y puntos calientes en áreas de difícil acceso, donde brigadistas continúan trabajando con tareas de enfriamiento, contención y vigilancia permanente.

 


Las condiciones del terreno y la vegetación favorecen la persistencia del fuego, por lo que el operativo se mantiene activo bajo coordinación de los equipos de manejo del fuego.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel se tiñe de gris
2
 Incendios en Chile: 15 muertos y más de 50 mil evacuados
3
 Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas
4
 Más de 250 brigadistas combaten focos activos en sectores de difícil acceso en Los Alerces
5
 De 3 a 23 grados en un mismo día: domingo en Esquel
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
3
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -