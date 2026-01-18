19°
Domingo 18 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy

La familia del músico invita a despedirlo en la costanera de Comodoro Rivadavia.
Luego de luchar con una larga enfermedad, Rubén Patagonia falleció el pasado jueves.

 

La conmoción en la comunidad artística tanto como en los patagónicos, cuya identidad fue reflejada en su obra, va a tener un punto de encuentro el día de hoy.

 

En Comodoro Rivadavia, la Costanera, a las 14 horas, será el lugar para que "se vuelva mar y viento, como explicó su hijo Jeremías Chauque.

 

"Viniste del mar y hoy, en tu regreso somos la comunidad que sembraste", difundió en redes sociales: "una ofrenda, una canción, una danza, palabras, silencio, todo está permitido".

 

El paso a la inmortalidad de una voz irremplazable para la identidad del sur.

 

SL

 

