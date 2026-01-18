Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy

Luego de luchar con una larga enfermedad, Rubén Patagonia falleció el pasado jueves.

La conmoción en la comunidad artística tanto como en los patagónicos, cuya identidad fue reflejada en su obra, va a tener un punto de encuentro el día de hoy.

En Comodoro Rivadavia, la Costanera, a las 14 horas, será el lugar para que "se vuelva mar y viento, como explicó su hijo Jeremías Chauque.

"Viniste del mar y hoy, en tu regreso somos la comunidad que sembraste", difundió en redes sociales: "una ofrenda, una canción, una danza, palabras, silencio, todo está permitido".

El paso a la inmortalidad de una voz irremplazable para la identidad del sur.

SL