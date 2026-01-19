25°
28° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 19 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina El Bolsón
19 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Fin de semana con rescates en la montaña y asistencia en un partido de fútbol

Los hechos tuvieron que ver con un menor lesionado tras una caída en Cerro Amigo, una persona herida en Encanto Blanco y un accidente durante un partido de fútbol en el Estadio Municipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los Bomberos Voluntarios de El Bolsón tuvieron un fin de semana marcado por salidas de emergencia en distintos puntos de la localidad.

 

Según la información brindada por el cuerpo activo, las intervenciones se concentraron entre el viernes 16 y el domingo 18 de enero, con al menos tres hechos que requirieron asistencia y traslados al hospital.

 

Viernes: accidente de un menor en Cerro Amigo

 

El viernes por la tarde, a las 16:10 horas, los bomberos recibieron un llamado alertando sobre una persona lesionada en el Cerro Amigo, uno de los espacios más concurridos para actividades recreativas.

 

Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un menor de edad, quien habría sufrido una caída mientras circulaba en bicicleta, manifestando un fuerte dolor en el brazo derecho.

 

 

Tras la primera atención en el lugar, el menor fue trasladado al hospital de El Bolsón para una evaluación médica más completa.

 

Domingo: persona lesionada en El Encanto Blanco

 

Ya en la jornada del domingo, alrededor de las 19 horas, se produjo una nueva salida de emergencia, esta vez por una persona lesionada en el sendero al refugio de montaña Encanto Blanco, otro sector natural muy visitado durante los fines de semana.

 

Emergencia en el Estadio Municipal durante un partido

 

Por último, cerca de las 21 horas del domingo, los bomberos debieron asistir a una persona con una fractura expuesta en uno de sus miembros inferiores, en el Estadio Municipal de El Bolsón. De acuerdo a lo informado, el hecho se produjo mientras se disputaba un partido de fútbol.

 

El herido fue atendido en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios y luego trasladado al nosocomio local, donde quedó a cargo del equipo médico para una atención especializada.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Persisten focos activos en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas
3
 La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra
4
 Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel
5
 El Planetario Móvil 360° desembarca en Esquel con funciones temáticas para toda la familia
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
3
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -