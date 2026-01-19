25°
Incendio en la Comarca: El operativo entra en una fase de control fino y vigilancia permanente

Con más de 14.700 hectáreas afectadas, el fuego permanece contenido. El foco del trabajo ya no está en el avance de las llamas, sino en el enfriamiento profundo, la detección de puntos calientes y la prevención de reactivaciones.
Por Redacción Red43

Según el parte diario N° 13 del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), emitido este domingo 18 de enero a las 19:30, el incendio que se originó en Puerto Patriada el 5 de enero se mantiene contenido, aunque el operativo continúa desplegado con una fuerte presencia territorial y logística para evitar cualquier rebrote.

 

La superficie afectada alcanza unas 14.770 hectáreas estimadas, con impacto sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo.

 

Del combate al control milimétrico

 

A diferencia de las jornadas más críticas, el trabajo de las brigadas está centrado ahora en lo que los especialistas llaman “control fino”: recorridos exhaustivos, enfriamiento profundo y liquidación de puntos calientes, especialmente en sectores de difícil acceso.

 

Durante la jornada del domingo, el personal ingresó a pie, en embarcaciones y mediante helicópteros a zonas como Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera. Allí se reforzaron las tareas sobre la cabeza del incendio hacia el área de La Burrada, uno de los sectores que requiere mayor atención por su complejidad geográfica.

 

El resto del perímetro se mantuvo bajo observación permanente, con patrullajes y trabajos de liquidación para reducir al mínimo el riesgo de reactivación.

 

 

Operativo que sigue activo

 

En total, 252 personas forman parte del operativo, con brigadistas, personal técnico y de apoyo logístico distribuidos en distintos puntos del área afectada.

 

Los medios aéreos continúan disponibles y operan a requerimiento del personal de línea.

 

Cómo seguirá el trabajo este lunes

 

Para este lunes, el Servicio Provincial del Manejo del Fuego confirmó la continuidad de las tareas, con la misma modalidad y distribución del personal:

 

  • La Base de Puerto Patriada realizará recorridos y detección de puntos calientes, con trabajos de enfriamiento y liquidación, finalizando la jornada en sectores como El Coihue, la Usina y el Aserradero Franco.

     

  • Las Bases de El Maitén, Lago Puelo, Golondrinas y parte de la BNS SNMF – AFE estarán abocadas a patrullajes, detección y enfriamiento de focos residuales.

     

  • El ingreso a la zona seguirá siendo caminando, embarcado y helitransportado, con recorridos sobre las fajas ya construidas.

     

  • El SPLIF Bariloche comenzó su repliegue hacia su lugar de origen, tras cumplir su rol dentro del operativo.

     

Incendio contenido, pero no extinguido

 

Desde el SPMF remarcaron que, pese a la mejora del escenario, el fuego no está extinguido. Las condiciones climáticas favorables ayudan, pero cualquier descuido podría generar reactivaciones.

 

El incendio de Puerto Patriada entra así en una etapa menos visible, pero no menos importante: la del trabajo silencioso y constante, ese que no suele ser noticia, pero que define si un incendio queda definitivamente atrás o no.

 

 

 

O.P.

 

