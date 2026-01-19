25°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 19 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chile
19 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúan los incendios en Chile: Ya son 19 los fallecidos

El presidente decretó "toque de queda" nocturno en las zonas afectadas. Las impactantes imágenes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este lunes se confirmó que aumentaron a 19 las víctimas fatales por los incendios forestales que afectan al sur de Chile. Así lo reveló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicando también que hay más de 1.500 damnificados.

 

Los incendios se han propagado con rapidez en zonas rurales y costeras, obligando a miles a abandonar sus hogares. Por el momento, son 50.000 los evacuados en las principales regiones afectadas, como lo son las regiones de Ñuble, Araucanía y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

 

"Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo equivalente, en términos de intensidad, como incendio, a aquellos que tuvimos el 2017, 2023 o 2024. Esa es la magnitud del incendio", indicó el ministro Cordero.

 

"El total de personas fallecidas son 19:18 corresponden a Biobío y uno a Ñuble. Más de 630 personas albergadas, 9 albergues operativos y más de 1500 personas damnificadas. Hay 325 viviendas destruidas y en evaluación más de 1.100. También hay un número significativo de naves y aeronaves dispuestas de CONAF, Senapred y del sector privado", detalló haciendo alusión a las cifras que recuperó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Nacional.

 

Esperan que aumenten las víctimas fatales con el avance de los incendios
"Estamos enfrentando un cuadro complejo", dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. En torno a 20 incendios siguen activos. Las localidades costeras próximas a Concepción, como Penco y Lirquén, informan de barrios enteros arrasados.

 

Frente a este desolador panorama, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró un "toque de queda" nocturno para las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco. "Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Persisten focos activos en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas
3
 La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra
4
 Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel
5
 El Planetario Móvil 360° desembarca en Esquel con funciones temáticas para toda la familia
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
3
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -