Cuánto cuesta cargar combustible en la Argentina: Precios y diferencias por provincia

El precio de los combustibles líquidos en la Argentina muestra en enero un escenario de contrastes: mientras en el corto plazo se registran leves bajas mensuales, la comparación interanual sigue reflejando subas significativas y una fuerte dispersión de valores según la provincia, influida por factores logísticos e impositivos.

De acuerdo a un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/Conicet), el precio promedio nacional en surtidor para este mes se ubica en:

Nafta súper: $1.577

Nafta premium: $1.835

Gasoil común: $1.655

Gasoil premium: $1.901

Leves bajas en enero, pero subas fuertes en un año

En la comparación mensual, enero mostró descensos moderados en todos los segmentos:

Nafta súper: –0,13%

Nafta premium: –0,22%

Gasoil común: –0,12%

Gasoil premium: –0,17%

Sin embargo, al mirar el último año, los incrementos siguen siendo elevados:

Nafta súper: +30,8%

Nafta premium: +52,18%

Gasoil común: +40,57%

Gasoil premium: +57,7%

Nafta premium: las provincias más caras y las más baratas

Las mayores diferencias se observan en la nafta premium.

En el extremo más caro, aparece Formosa, con $1.955 por litro, seguida por Corrientes ($1.926), La Rioja ($1.916), Misiones ($1.913) y Santa Fe ($1.898).

En contraste, la Patagonia y el centro del país concentran los precios más bajos:

Río Negro: $1.637

Chubut: $1.653

La Pampa: $1.677

Santa Cruz: $1.684

Neuquén: $1.689

Mendoza: $1.772

Nafta súper: el sur vuelve a ser el más accesible

Para la nafta súper, los precios más altos se registran en Corrientes ($1.682), Salta ($1.670), Misiones ($1.664), La Rioja ($1.663) y Santiago del Estero ($1.656).

En cambio, los valores más bajos se concentran nuevamente en el sur:

Santa Cruz: $1.350

Chubut: $1.377

Río Negro: $1.382

La Pampa: $1.402

Neuquén: $1.441

Mendoza: $1.526

Gasoil: menor dispersión, pero con contrastes

El gasoil común es el combustible con menor dispersión de precios, aunque también muestra diferencias. Los valores más altos se registran en Salta ($1.773), Corrientes ($1.764) y La Rioja ($1.755).

Los precios más bajos aparecen en:

Tierra del Fuego: $1.525

CABA: $1.554

Mendoza: $1.628

San Luis: $1.640

Provincia de Buenos Aires: $1.645

En el gasoil premium, los precios más elevados se observan en Neuquén ($1.987) y Chubut ($1.985), mientras que el valor más bajo del país se registra en Tierra del Fuego, con $1.704 por litro.

Comparación internacional: Argentina, por debajo del promedio

Medido en dólares, el precio del litro de nafta en la Argentina se mantiene por debajo del promedio de América Latina. Según el sitio especializado GlobalPetrolPrices, el ranking está encabezado por Uruguay (USD 1,998), seguido por México (USD 1,427) y Chile (USD 1,362).

Argentina se ubica en el sexto lugar, con un precio promedio de USD 1,159 por litro, por debajo de países como Costa Rica y Perú, pero por encima de Brasil, Colombia y Bolivia. En el extremo más bajo del ranking aparecen Paraguay, Ecuador y Venezuela.

Un mapa desigual del precio del combustible

El informe confirma que cargar combustible en la Argentina no cuesta lo mismo en todo el país. La combinación de impuestos, costos de transporte y regulaciones locales genera un mapa de precios desigual, donde la Patagonia se consolida como una de las regiones más accesibles, mientras que el norte concentra los valores más altos.

