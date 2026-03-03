Inflación de febrero rondaría el 3% por subas en tarifas y alimentos

Tras el 2,9% registrado en enero, distintas consultoras calcularon que la inflación de febrero se ubicó en niveles similares, impulsada principalmente por aumentos en servicios regulados, transporte y alimentos.

Aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina proyectaba una suba de 2,1%, la mayoría de las estimaciones privadas superó ese porcentaje.

La consultora Equilibra midió un 2,9%, con fuerte incidencia de tarifas, transporte y carnes. En la misma línea, C&T Asesores Económicos relevó un 2,9% para el Gran Buenos Aires, con alimentos subiendo 4,1% y vivienda cerca del 5%.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso y Analytica estimaron un 2,8%, mientras que Econviews proyectó un 2,4%. Según los analistas, la dinámica del mes combinó fuertes ajustes en regulados con cierta moderación en otros rubros.

