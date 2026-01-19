Chubut pone en marcha la Comisión de Tierras Indígenas con una recorrida por la provincia

Chubut avanza en la conformación de la Comisión de Tierras Indígenas junto a las comunidades originarias

Desde el Gobierno Provincial se llevará adelante una recorrida territorial destinada a informar sobre la modalidad de integración, promover la participación de las comunidades y facilitar la organización del proceso en cada región chubutense. Las jornadas se desarrollarán a partir del 27 de enero en Río Mayo, Gastre, Esquel y Rawson.

El Ministerio de Gobierno del Chubut continúa el trabajo de articulación con las distintas comunidades para avanzar en la conformación de la Comisión de Tierras Indígenas (C.T.I.), en cumplimiento de los compromisos asumidos de manera conjunta durante el año 2025.

La iniciativa, impulsada en el marco de las políticas de diálogo y participación que lleva adelante el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, busca consolidar un espacio de representación de las Comunidades Indígenas con el objetivo de trabajar articuladamente en temas relacionados con el ordenamiento territorial y la regularización dominial.

Cabe recordar que, durante encuentros realizados en la Honorable Legislatura y en recorridas territoriales anteriores, se acordó avanzar en un trabajo conjunto entre el Gobierno y las comunidades originarias para impulsar la regularización dominial de sus territorios, un aspecto considerado clave para que las comunidades puedan ser, de manera plena, propietarias de las tierras que tradicionalmente habitan.

Modalidad de conformación de la Comisión

Con el objetivo de asegurar un proceso participativo y con representación territorial, se definió una modalidad de trabajo que prevé la preselección de un representante por cada una de las cuatro comarcas provinciales, quienes integrarán la Comisión de Tierras Indígenas. De esta manera, se busca garantizar la participación de las comunidades de todo el territorio chubutense en la conformación de este espacio.

Para acompañar este proceso y asegurar el acceso a la información, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Pueblos Indígenas, puso en marcha una recorrida territorial, destinada a informar sobre la modalidad de integración de la Comisión, promover la participación de las comunidades y facilitar la organización del proceso en cada región.





Jornadas regionales

Dichas instancias se desarrollarán de la siguiente manera:

Comarca Río Senguer – Golfo San Jorge: el martes 27 de enero la actividad se realizará en el Microcine de Río Mayo, entre las 9 y las 12 horas.

Comarca Meseta: el miércoles 28 de enero, la jornada tendrá lugar en la confitería del Gimnasio Municipal de Gastre, de 9 a 12 horas.

Comarca Andina: el jueves 29 de enero, el encuentro se llevará a cabo en el Centro Cultural Melipal de Esquel, también de 9 a 12 horas.

Comarca VIRCh – Valdés: el sábado 31 de enero se hará lo propio en el Hotel Deportivo de la ciudad de Rawson, de 9 a 12 horas.





Desde el Ministerio de Gobierno se destacó que este proceso busca garantizar la participación efectiva de las comunidades, fortalecer los espacios institucionales de diálogo y avanzar en una política territorial con enfoque intercultural, llegando especialmente a aquellas comunidades que se encuentran en zonas alejadas.