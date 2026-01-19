Representantes de Paso de Indios, Tecka y Corcovado dejaron su huella en el festival más grande del país

Con el cierre de una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, la delegación representativa de Chubut logró cumplir el objetivo deportivo de asegurar su plaza para el certamen del año próximo. Debido al puntaje acumulado durante las jornadas de competencia, la provincia garantizó su presencia en la edición 2027 del evento de jineteada más relevante del país.

El equipo, que inició su retorno a la provincia este lunes, estuvo integrado por los jinetes Alberto Jara, Walter Pérez, Julio Grier, Carlos Quiróz y Alex Giménez. La conducción técnica y logística estuvo a cargo del delegado provincial Daniel Arrative y el subdelegado Eduardo Paillafil, referente cultural de Paso de Indios. Cabe mencionar que la competencia debió extender su calendario original debido a las intensas precipitaciones registradas en la zona.

Desempeño en el campo

En términos de resultados individuales, los jinetes Jara, Pérez y Grier lograron acceder al cobro de premios por sus actuaciones. En el caso de Alberto Jara, su desempeño le permitió alcanzar el primer lugar en una de las noches de la categoría Bastos con Encimera, registrando la calificación más alta de esa jornada.

Por su parte, Walter Pérez mantuvo una participación constante en la categoría Gurupa Sureña, logrando completar el cronograma de montas sin necesidad de ser reemplazado por los suplentes, tras haber registrado una sola caída en el total del campeonato. Tanto Quiróz como Giménez, en su rol de relevos, también tuvieron intervenciones efectivas en el campo de jineteada.

Acompañamiento y logística

El sostenimiento de la delegación en Córdoba contó con el aporte de distintos sectores de la comunidad chubutense. Entre las contribuciones destacadas para el financiamiento y los gastos del equipo se encuentran los aportes económicos del comerciante Zárate de Paso de Indios, la Agrupación Gaucha "El Relincho" de Tecka y una donación particular de un vecino de Corcovado, Raúl Guzmán.

La delegación retornará ahora a sus puntos de origen tras haber defendido su lugar en el ranking nacional, iniciando un nuevo ciclo de preparación para la próxima cita en el festival cordobés, donde Chubut ya tiene su lugar confirmado por mérito deportivo.

