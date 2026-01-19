25°
19 de Enero de 2026
Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel

Bajo el marco de la Ordenanza N° 283/2025, se aplicarán cortes y regulaciones de 13 a 17 y de 01 a 06 horas. El objetivo es recuperar los niveles de las cisternas y garantizar que el recurso llegue a las zonas altas.
La ciudad de Esquel atraviesa una compleja situación respecto al abastecimiento de agua potable. En respuesta a la Emergencia Hídrica declarada mediante la Ordenanza Municipal N° 283/2025, la Cooperativa 16 de Octubre (Coop16) confirmó que se han comenzado a aplicar medidas restrictivas ante los críticos niveles registrados en las captaciones naturales de agua.

El sistema de suministro se encuentra actualmente bajo una presión extrema debido a que el consumo registrado durante la temporada de verano supera la capacidad de procesamiento y distribución. Esta saturación del sistema ha obligado a la prestadora de servicios a programar maniobras técnicas de emergencia para evitar el colapso de las reservas generales.

 

Esquema de cortes y regulaciones

Para intentar equilibrar el sistema, se afectarán diversas zonas de la ciudad mediante regulaciones de presión y cierres totales de válvulas. El cronograma establecido para estas maniobras se divide en dos franjas horarias críticas:

 

  • Tarde: De 13:00 a 17:00 hs.

     

  • Noche/Madrugada: De 01:00 a 06:00 hs.

     

Estas interrupciones tienen como objetivo principal permitir que las cisternas recuperen sus niveles operativos mínimos. De esta manera, se busca asegurar que el caudal de agua pueda ser impulsado con la fuerza necesaria hacia las zonas altas de la ciudad, que son las primeras en sufrir la falta de suministro cuando las reservas descienden.

 

Responsabilidad comunitaria

Desde la Cooperativa subrayaron que estas medidas son indispensables para sostener el servicio de agua potable en el contexto actual. Asimismo, recordaron que la Ordenanza de Emergencia Hídrica insta a los vecinos a evitar el derroche y a utilizar el recurso exclusivamente para necesidades básicas.

 

"Cuidar el agua es responsabilidad de todos", destacaron desde la institución, haciendo un llamado a la solidaridad de los usuarios para reducir el consumo doméstico y permitir que el sistema se estabilice durante los horarios de mayor demanda.



