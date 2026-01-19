25°
Lunes 19 de Enero de 2026
19 de Enero de 2026
Esquel bajo humo y con sol rojo en el anochecer

El impacto de los incendios afecta todo a su alrededor, trayendo nubes densas de humo a las zonas urbanas nuevamente.
El fin de semana dejó un clima agradable de verano, pero el angustiante impacto del viento reavivó focos que se creían contenidos en los incendios cercanos del Parque Nacional.

 

Las nubes de humo, desplazadas por el mismo viento, tiñeron de rojo y gris el anochecer del domingo y llegaron para quedarse durante toda la mañana en el cielo de Esquel.

 

La visibilidad de nuestros paisajes nos recuerda que la emergencia continúa, así como las advertencias para no generar fuego en las reservas urbanas, lagos y en el Parque, ante la emergencia que no es solo ígnea, sino también hídrica por la sequia anticipada desde este invierno y el anterior.

 

SL

 

