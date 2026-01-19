Esquel bajo humo y con sol rojo en el anochecer

El fin de semana dejó un clima agradable de verano, pero el angustiante impacto del viento reavivó focos que se creían contenidos en los incendios cercanos del Parque Nacional.

Las nubes de humo, desplazadas por el mismo viento, tiñeron de rojo y gris el anochecer del domingo y llegaron para quedarse durante toda la mañana en el cielo de Esquel.

La visibilidad de nuestros paisajes nos recuerda que la emergencia continúa, así como las advertencias para no generar fuego en las reservas urbanas, lagos y en el Parque, ante la emergencia que no es solo ígnea, sino también hídrica por la sequia anticipada desde este invierno y el anterior.

SL