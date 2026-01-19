Vuelve a Esquel Billordo, el trovador del punk nacional

Hoy lunes en Esquel, llega con su espectáculo el músico Diego Billordo.

El referente del punk y la música independiente nacional, vuelve a la ciudad como cada verano, en su gira por todo el país con guitarra y voz, un repertorio propio y guiños al punk mundial que lo caracterizan.

Billordo, nacido en La Plata, Buenos Aires, cuenta con décadas en la escena mundial, dado shows en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, España, Francia, Alemania. Holanda, Rep Checa, Austria, Dinamarca, Italia, Escocia, Inglaterra, Gales y Catalunya.

Su último disco, fue masterizado en Estados Unidos y refleja en el sonido y en la poética, todos sus años de experiencia en la autogestión.

La presentación será hoy lunes a las 20 horas en El Cedro, restaurante de calle Rivadavia 825, con una entrada de 8 mil pesos y de invitado, estará Seba Lino, cantautor esquelense que también vivió en La Plata y que fue quien acompañó a Billordo en su primera visita a la ciudad en el año 2010.

SL