25°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 19 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos EsquelChubutArgentina
19 de Enero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Vuelve a Esquel Billordo, el trovador del punk nacional

"60 giras, 23 videos, 19 discos, dos manos, un corazón", detalla el artista que vuelve a Esquel hoy lunes a las 20 horas en El Cedro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy lunes en Esquel, llega con su espectáculo el músico Diego Billordo. 

 

El referente del punk y la música independiente nacional, vuelve a la ciudad como cada verano, en su gira por todo el país con guitarra y voz, un repertorio propio y guiños al punk mundial que lo caracterizan.

 

Billordo, nacido en La Plata, Buenos Aires, cuenta con décadas en la escena mundial, dado shows en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, España, Francia, Alemania. Holanda, Rep Checa, Austria, Dinamarca, Italia, Escocia, Inglaterra, Gales y Catalunya.

 

Su último disco, fue masterizado en Estados Unidos y refleja en el sonido y en la poética, todos sus años de experiencia en la autogestión.

 

La presentación será hoy lunes a las 20 horas en El Cedro, restaurante de calle Rivadavia 825, con una entrada de 8 mil pesos y de invitado, estará Seba Lino, cantautor esquelense que también vivió en La Plata y que fue quien acompañó a Billordo en su primera visita a la ciudad en el año 2010.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Persisten focos activos en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas
3
 La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra
4
 Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel
5
 El Planetario Móvil 360° desembarca en Esquel con funciones temáticas para toda la familia
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
3
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
4
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -