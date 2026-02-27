Acústica y en Trevelin, se presenta la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel

La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel continúa con un verano intenso de presentaciones.

Luego de tocar en el Festival Arbustok de Puerto Madryn y lanzar el primer adelanto de su nuevo disco con la canción "Fabricantes" y su video animado, se presentaron en el Festival Carpediem del Bar Originario en Trevelin, junto a bandas de metal, trash y punk alternativo.

Originario vuelve a invitar a la banda, pero esta vez, en un formato acústico hoy viernes 27 de febrero, desde las 21 horas, calle Perito Moreno n°77.

El repertorio de su disco "Indicios de sonidos" y las nuevas canciones serán versionadas en guitarras acústicas, bajo, clarinete y cajón español.

La entrada es libre, pero se pasará una gorra destinada a los costos de filmación de un nuevo videoclip que ya estuvo en rodaje, incluyendo la aparición de muchas personas vinculadas al arte esquelense.

SL