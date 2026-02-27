20°
27 de Febrero de 2026
Acústica y en Trevelin, se presenta la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel

Esta noche en el Bar Originario, en un formato totalmente diferente al de su presentación la semana pasada en el mismo lugar.
Escuchar esta nota

La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel continúa con un verano intenso de presentaciones.

 

Luego de tocar en el Festival Arbustok de Puerto Madryn y lanzar el primer adelanto de su nuevo disco con la canción "Fabricantes" y su video animado, se presentaron en el Festival Carpediem del Bar Originario en Trevelin, junto a bandas de metal, trash y punk alternativo.

 

Originario vuelve a invitar a la banda, pero esta vez, en un formato acústico hoy viernes 27 de febrero, desde las 21 horas, calle Perito Moreno n°77.

 

El repertorio de su disco "Indicios de sonidos" y las nuevas canciones serán versionadas en guitarras acústicas, bajo, clarinete y cajón español. 

 

La entrada es libre, pero se pasará una gorra destinada a los costos de filmación de un nuevo videoclip que ya estuvo en rodaje, incluyendo la aparición de muchas personas vinculadas al arte esquelense.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
