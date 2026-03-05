Good Fellas vuelve a Plan B

Good Fellas vuelve a compartir su visión del rockabilly, blues, y rock and roll en temas propios con identidad patagónica y clásicos que marcaron la historia del género.

Un viaje que va del groove más profundo al pulso rockabilly, del riff crudo al blues más sentido.

La banda está integrada por Damián Duflós en guitarras, armónicas y voz, Pablo Mermoud en guitarra y coros, Seba Romero en bajo y Diego Decara en batería.

El encuentro será en Plan B, el sábado 7 de marzo a las 22 horas.

Una noche para recordar que el Rock y el Blues no son nostalgia: son presente, son energía, son encuentro.

