Entrecerros y Etra Circo se entrecruzan en un espectáculo este sábado

Mauro Riesco y Horacio Cleverie son parte de ETRA Circo y Entrecerros respectivamente, proyectos artísticos de la ciudad que se unirán en una noche especial en el espacio Sacro de Somos Danza.



Este sábado 7 de marzo a las 19 horas, el local de calle 9 de Julio 1562 tendrá música en vivo, circo y teatro para toda la familia se unen: “este es el primer encuentro que tenemos y estamos muy contentos de poder fusionarnos, creo que teníamos ganas desde hace rato de encontrar el espacio para poder generar algo en conjunto”.



El verano fue atípico para las propuestas de este tipo: “la emergencia (de incendios) nos obliga a dejar nuestras actividades de lado, tuvimos que reducir un poco la grilla y bueno, pudimos participar del carnaval que se armó en el barrio, en la biblioteca Tolkeyen, que fue hermoso, un encuentro barrial que la verdad que le hacía falta a la comunidad un espacio así de diversión”.



Las propuestas multidisciplinares generan una fraternidad y complicidad que se distingue: “Yo lo pienso como una comida casera, porque cada cosita que vamos agregando, cada condimento que le vamos agregando, va con mucho amor y con mucha predisposición a esto, no es como comida comprada”.



Entrecerros estuvo recorriendo tanto bibliotecas populares, como el escenario en el aniversario de Esquel: “estamos ensayando temas nuevos para grabar un par de temas este año, y el tema de las redes, que nosotros eso lo teníamos un poco descuidado y ahora estamos con una persona que nos está ayudando, ya 16 años con el proyecto, estamos desde el 2010, y en todo ese tiempo hemos logrado tener buena llegada, no solo a las infancias, sino también a las familias que acompañan a las infancias”.



La propuesta es local tanto en su poética como en sus ritmos: “Habla de Esquel y de su gente, de la naturaleza que tenemos, de los animales que andan por ahí, y se basa sobre todo en ritmos folclóricos, chacarera, gato, escondido, samba, marchas, algún ritmo andino, ahora somos tres, durante una época fuimos cuatro, que el cuarto iba cambiando, pero ahora quedamos Claudia, Andrés y yo”.



El desafío de fusionarse entre propuestas: “creo que está bueno el desafío de los lenguajes, esto de lo musical, lo teatral, el circo, y en esta propuesta que es para las infancias, para las familias”, explicaron, bajo el concepto de Puraguas, que invita a llamar a la lluvia y unir no solo a los sonidos sino también al púbico que se suma.

Las reservas de entradas se realizan al teléfono 2945- 525437.

SL