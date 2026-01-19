25°
Comarca Andina, Argentina
Detuvieron a un hombre acusado de reiterados robos en una ferretería

El sospechoso, de 29 años, fue interceptado con una aspiradora inalámbrica robada. El comerciante lo reconoció como autor de otros hechos similares.
Un delincuente de 29 años fue detenido el sábado pasado en El Bolsón luego de ser sorprendido con mercadería robada de una ferretería. El hecho se suma a otros ilícitos de características similares que el mismo individuo habría cometido anteriormente en el mismo comercio.

 

El procedimiento policial se concretó en las inmediaciones de las calles Belgrano y Berutti, donde los efectivos identificaron al sospechoso mientras llevaba una caja cuyo origen no pudo justificar.

 

Denuncia y reconocimiento del autor

 

Tras la intervención policial, se iniciaron las actuaciones correspondientes a partir de la denuncia del damnificado, quien reconoció al detenido como la persona que ya había protagonizado robos previos en su ferretería.

 

 

Según se informó, el sujeto habría actuado bajo una modalidad reiterada, aprovechando descuidos para sustraer mercadería del local, lo que finalmente permitió su identificación.

 

Mercadería recuperada

 

Dentro de la caja que llevaba el detenido se encontró una aspiradora inalámbrica, elemento que había sido sustraído del comercio. El producto fue recuperado y restituido al propietario.

 

El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.

 

 

 

O.P.

 

