"Pizza a la Ciencia" llega a su 23ª edición con un homenaje especial a La Trochita

El próximo martes 20 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas, la ciencia y la historia regional volverán a encontrarse en una mesa compartida. En esta ocasión, el ciclo "Pizza a la Ciencia" celebrará su 23ª edición bajo el lema "El Trochita: Turismo al Vapor", teniendo como escenario el nuevo local de Fitzroya Pizza, ubicado en Almafuerte 1904, Esquel.



El encuentro propone una charla abierta para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de este tren que es marca registrada de nuestra identidad. La jornada contará con dos presentaciones centrales que abordarán al Viejo Expreso desde distintas perspectivas:

Historia regional: El Profesor Jorge Oriola (docente, historiador y director de teatro) presentará "Un viaje de trocha angosta por nuestra historia regional" , un recorrido por los hitos que forjaron la identidad de este ferrocarril.

Gestión y factor humano: La Magister Claudia Tabares (docente y especialista en gestión turística) expondrá sobre la "Motivación laboral en el personal de la estación Esquel de la Trochita", analizando el rol fundamental de quienes mantienen viva la operatividad del tren.

La moderación del evento estará a cargo de Héctor Gonda y Carlos Baroli, quienes guiarán el intercambio entre los expositores y el público asistente.

Un festejo con identidad universitaria

Esta edición no es una más en el calendario, ya que se desarrolla en el marco de los festejos por el 50º aniversario de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). La organización es un esfuerzo conjunto entre Fitzroya Pizza y el Observatorio del Territorio y el Desarrollo Regional (TeDer – FCE – UNPSJB Sede Esquel).





Reservas

Debido a la convocatoria que suele tener este ciclo, la organización recomienda a los interesados realizar una reserva previa de mesa comunicándose al teléfono 02945 503906.





M.G