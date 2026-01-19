Tecka palpita la Fiesta Provincial del Calafate: carreras hípicas y una fuerte apuesta cultural

La localidad de Tecka se encamina a una nueva edición de la Fiesta Provincial del Calafate, una de las celebraciones más emblemáticas de la región. El intendente municipal, Jorge Seitune, brindó precisiones sobre la organización y destacó el intenso trabajo que se lleva adelante desde el Ejecutivo local junto a la comisión organizadora para garantizar el éxito del evento.

Carreras de caballos y destrezas

Una de las principales novedades para esta edición radica en las actividades de campo. Según explicó el intendente, este año el foco estará puesto exclusivamente en la actividad hípica. “Van a ser carreras de caballo, no va a ser doma”, confirmó Seitune, aclarando que la comisión ya ha cerrado los acuerdos correspondientes para el desarrollo de estas competencias que generan gran expectativa entre los aficionados de la zona.

Escenario y logística en el predio

En cuanto al despliegue artístico, el predio contará con una oferta diversa que incluirá folclore, cumbia y otros géneros, con bandas que ya se encuentran confirmadas dentro del cronograma oficial.

La ubicación de los festejos será la habitual: el predio situado sobre la ruta, en las inmediaciones del Monumento a Malvinas. Respecto a la infraestructura, el jefe comunal señaló que se está trabajando fuertemente para instalar todo el equipamiento necesario y adecuar el espacio para recibir de la mejor manera a los visitantes que llegarán de distintos puntos de la provincia.

