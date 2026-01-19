Rutas y finanzas: El intendente de Tecka valoró el bacheo en la zona y confirmó que el municipio mantiene sus cuentas en orden.

El intendente de Tecka, Jorge Seitune, realizó un pormenorizado análisis sobre los trabajos de infraestructura vial que se desarrollan en la zona y la salud financiera de su administración, en la antesala de un encuentro clave con el Gobierno Provincial.

Mantenimiento vial en las Rutas 40 y 25

Seitune destacó la presencia y operatividad de la planta modular de Vialidad Nacional, que actualmente se encuentra instalada en Tecka. Según explicó, este equipamiento ha permitido avanzar en tareas críticas de bacheo. “Están trabajando muy fuertemente en la 40 de Esquel hacia El Bolsón y también estuvieron bacheando desde La Paulina a Tecka, donde había pozos importantes”, señaló el intendente.

Asimismo, reconoció que la situación es compleja en la Ruta 25 en dirección a Trelew, aunque confirmó que ya hay cuadrillas operando en ese sector. Sobre la permanencia de la planta de asfalto, Seitune fue cauto: “Es una planta modular que se puede trasladar. En este momento está en Tecka y el deterioro de las rutas amerita que esté ahí, pero en el futuro podrían moverla si hace falta en otro lado”.

Reunión con el Gobernador y equilibrio financiero

Respecto a la convocatoria del gobernador Ignacio Torres para este martes a las 17:00 hs, el mandatario municipal adelantó que el eje central será acordar parámetros de ingresos y gastos para paliar la situación económica de la provincia.

En cuanto a la realidad de su localidad, Seitune se mostró conforme con la administración de los recursos: “Nosotros estamos bien. No le podemos echar la culpa a nadie, nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones”, afirmó. Subrayó que el municipio cumple con sus compromisos y salarios en tiempo y forma, bajo la premisa de cuidar que los gastos no superen nunca a los ingresos.

Paritarias con "madurez y seriedad"

Finalmente, el intendente se refirió a la relación con los trabajadores municipales y la negociación salarial con el gremio ATE Esquel. Destacó que el diálogo se desarrolla con "adultez", buscando ser lo más realistas posible frente al contexto actual.

“La idea es no prometer cosas que no vamos a poder cumplir”, explicó Seitune, al tiempo que reconoció la consideración del sector gremial ante la realidad económica provincial. “Estamos tomando el tema con seriedad, porque en definitiva es como la sociedad espera que lo manejemos”, concluyó.

F.P