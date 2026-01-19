26°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 19 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Teckaviviendasobras
19 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Seitune fortalece el plan de urbanización en Tecka mientras reclama definiciones por viviendas de autoconstrucción

El intendente Jorge Seitune confirmó la finalización de diez casas construidas con fondos propios y manifestó su preocupación por la paralización de un plan de veinte viviendas gestionado a través de Cáritas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El municipio de Tecka avanza en materia de infraestructura local con la conclusión de diez viviendas ejecutadas íntegramente con recursos municipales. El intendente Jorge Seitune explicó que actualmente se están realizando las gestiones para la conexión de gas tras la reciente liberación de nuevas instalaciones por parte de la empresa de gas Camuzzi, paso previo indispensable para proceder a la adjudicación de las unidades. En paralelo, la gestión local continúa fortaleciendo la infraestructura vial mediante un convenio con Vialidad Provincial que permitió concretar una cuadra y media de pavimento articulado, sumado a la construcción de cordón cuneta con fondos propios para facilitar futuras etapas de adoquinado en la localidad.

 

Respecto al vínculo con la administración provincial, Seitune calificó la relación como excelente y destacó la importancia de mantener una postura realista acorde a la compleja situación económica actual. El jefe comunal señaló que se trabaja en sintonía con el Gobierno de la Provincia, priorizando objetivos alcanzables y gestionando de manera conjunta soluciones para los vecinos, a diferencia de la falta de contacto directo con las autoridades nacionales en materia de obra pública.

 

Esta desconexión con el ámbito federal se refleja en la crítica situación de un plan de veinte viviendas gestionado mediante un convenio entre Cáritas y el Gobierno Nacional, el cual se encuentra paralizado con un avance de obra cercano al cincuenta por ciento. El intendente lamentó la pérdida de tiempo valioso debido a las condiciones climáticas favorables que no se están aprovechando y subrayó que el problema se originó tras la desaparición del Ministerio de Hábitat. Si bien el municipio colaboró con los terrenos y la instalación de servicios de agua y energía, la obra de autoconstrucción permanece detenida a la espera de que Nación envíe los fondos destinados a los incentivos para los adjudicatarios.

 

Ante este escenario de incertidumbre, Seitune mantuvo conversaciones con el gobernador y con autoridades eclesiásticas para buscar una salida institucional. La preocupación principal radica en las familias que aguardan su hogar y en la responsabilidad demostrada por los beneficiarios durante la primera etapa del proyecto. El mandatario local espera que a la brevedad surja una definición que permita la continuidad de los trabajos o, en su defecto, que se liberen formalmente las actuaciones para que la Provincia pueda intervenir y ayudar a completar la construcción de estas viviendas esenciales para Tecka.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Emergencia Hídrica: Habrá cortes programados y regulación de presión en todo Esquel
2
 Le encontró un “me gusta” a otra mujer en su red social y lo apuñaló en una de sus manos
3
 Puñaladas en el cuello y la espalda: un chico de 15 años mató a su papá porque le pegaba a su madre
4
 La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra
5
 Colapso en estaciones de reciclado: evalúan retirarlas y avanzar con sanciones
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
3
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -