Un nuevo incendio causado por chispas de amoladora en Trevelin

Durante la tarde de hoy se registró un foco ígneo en la zona conocida como Loteo Altos de Trevelin, lo que generó alerte, seguido de un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. El fuego afectó un área de pastizales de aproximadamente quince metros por lado, originándose de manera accidental mientras se realizaban trabajos con una amoladora. Las chispas generadas por la herramienta eléctrica entraron en contacto con la vegetación seca del lugar, facilitando el inicio de la combustión. Este episodio representa el segundo incendio en apenas una semana iniciado bajo las mismas circunstancias en la localidad.

Ante el aviso de alerta, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trevelin desplazó de inmediato dos dotaciones al sector afectado. El trabajo conjunto con los efectivos de la Comisaría local permitió asegurar el área y sofocar las llamas antes de que el frente pudiera extenderse hacia propiedades lindantes o vegetación de mayor porte. El accionar profesional de los brigadistas garantizó que la situación quedara bajo control en pocos minutos, evitando que el incidente pasara a mayores dada la sequedad del terreno.

En el marco del operativo, el Director de Gobierno de la Municipalidad de Trevelin se hizo presente en el lugar para evaluar la magnitud del incidente y coordinar posibles apoyos. Tras dialogar con los responsables de la emergencia, se determinó que el despliegue de bomberos era suficiente para contener el siniestro, por lo que no resultó necesario movilizar recursos adicionales ni maquinaria de la flota municipal. El evento finalizó sin que se reportaran heridos ni daños materiales de gravedad más allá de la superficie de pasto quemada.

E.B.W.