Gran avance en Trevelin: 80 familias del Mirador del Corinto ya tienen gas

La localidad de Trevelin celebra un importante progreso en su infraestructura urbana tras la finalización de la obra de extensión de la red de gas natural en el barrio Mirador del Corinto. Esta mejora directa en la calidad de vida de ochenta familias fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el intendente Héctor Ingram ante las autoridades del Banco del Chubut, estableciendo un esquema de colaboración que permitió financiar los trabajos necesarios para conectar al sector con este servicio esencial.

Desde la Secretaría de Obras Públicas, Elizabeth Sánchez resaltó el rol fundamental que cumplió el Estado municipal al actuar como nexo facilitador entre la entidad bancaria y los residentes. La funcionaria hizo hincapié en que el motor principal de este logro fue el compromiso y la organización de la propia comunidad, que mantuvo el anhelo de la red de gas como una prioridad colectiva hasta verla concretada. El financiamiento se canalizó a través de líneas crediticias específicas del banco provincial, diseñadas para costear proyectos de infraestructura tales como cordón cuneta, pavimentación y redes de servicios básicos.

Este proyecto se presenta como un modelo de gestión compartida donde el esfuerzo vecinal encuentra respaldo en las instituciones públicas para dar respuesta a necesidades estructurales. Ante el éxito de esta iniciativa en el Mirador del Corinto, las autoridades locales instan a otros grupos de vecinos interesados en mejorar su entorno a acercarse a las oficinas municipales o a la sucursal bancaria local para recibir asesoramiento técnico y financiero sobre cómo replicar este tipo de obras en otros sectores de la ciudad y sus parajes.

E.B.W.