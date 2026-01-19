26°
Lunes 19 de Enero de 2026
Según Provincia, los siniestros en la Doble Trocha Trelew–Puerto Madryn bajaron un 75%

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia afirmaron que la habilitación de la nueva traza y las políticas de prevención permitieron reducir drásticamente los accidentes y la mortalidad en la ruta.
El Gobierno del Chubut, a través de un informe coordinado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), comunicó una mejora en los indicadores de seguridad en el tramo de la Ruta Nacional N°3 que conecta Trelew con Puerto Madryn. Según las autoridades provinciales, la puesta en funcionamiento de la Doble Trocha y las políticas de prevención de la gestión actual derivaron en una caída de la siniestralidad, que pasó de ocho incidentes a solo dos registrados durante el año 2025. Desde el Ejecutivo calificaron esta reducción del 75% como un quiebre respecto a la peligrosidad histórica de dicho trayecto.

 

En la información difundida, la gestión provincial atribuyó este cambio a la duplicación de la calzada, la iluminación de intersecciones y las obras complementarias, elementos que habrían eliminado los factores de riesgo estructurales preexistentes. El reporte oficial también comparó el impacto en la mortalidad vial, señalando que las víctimas fatales descendieron de cuatro en el periodo 2024 a una en lo que va de 2025. Al respecto, voceros de la APSV sostuvieron que la seguridad se mantiene como una constante, incluso ante el incremento del flujo vehicular que genera la nueva infraestructura.

 

Asimismo, las autoridades destacaron que la finalización de la traza central fue posible tras las gestiones del mandatario provincial ante el Gobierno Nacional para ejecutar los trabajos con fondos propios. La cartera de Seguridad indicó que la operatividad plena de la autovía, sumada a la presencia de controles preventivos, ha permitido revertir las condiciones críticas del tramo. De esta manera, el Gobierno concluyó que la finalización de esta obra, postergada por casi dos décadas, representa un hito fundamental para la seguridad vial en la región.

 

 

 

 

 

 

