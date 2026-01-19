Alerta sanitaria por el incremento crítico de casos de sífilis y nuevas variantes de influenza

El Ministerio de Salud de la Nación ha emitido una actualización técnica de alta relevancia sanitaria a través de su primer Boletín Epidemiológico del año, donde se destaca un preocupante cambio en el perfil de las enfermedades de transmisión sexual en Argentina. Los datos oficiales confirman que la sífilis ha alcanzado niveles críticos, con más de cincuenta y cinco mil casos reportados en el último período, lo que representa un incremento del setenta y uno por ciento en comparación con la mediana de los cinco años anteriores. Esta tendencia en alza no solo afecta a la población general, sino que también muestra un crecimiento sostenido en personas gestantes, lo que profundiza la necesidad de intervenir sobre las barreras de acceso al diagnóstico y reforzar las campañas de prevención de manera urgente.

En el ámbito de las patologías respiratorias, el sistema de vigilancia genómica ha identificado la circulación de una nueva variante específica de la Influenza A H3N2 en gran parte del territorio nacional. Los casos detectados hasta el momento se distribuyen en catorce provincias, entre las que sobresalen Buenos Aires, Mendoza y Neuquén, con un origen vinculado tanto a la transmisión local como al ingreso de viajeros provenientes de diversas regiones internacionales. Si bien otros virus como el SARS-CoV-2 y el Virus Sincicial Respiratorio presentan actualmente una actividad baja o decreciente, la irrupción de esta cepa de gripe estacional ha puesto en alerta a los centros de salud para monitorear posibles complicaciones en los cuadros ambulatorios.

Respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, el reporte subraya la vigilancia activa sobre el mosquito Aedes aegypti, el cual es el principal agente transmisor de los virus del dengue, el zika y la fiebre chikungunya. Las autoridades advierten que las condiciones climáticas actuales son propicias para la proliferación de este insecto, que actúa contrayendo el virus al picar a una persona infectada para luego propagarlo a individuos sanos. Aunque el foco principal de la alerta estacional se concentra en el dengue debido a su impacto histórico en el sistema de salud, el monitoreo es integral para prevenir la expansión de cualquiera de estas tres patologías en los centros urbanos. Finalmente, el reporte sanitario pone el foco en enfermedades de alta letalidad como el hantavirus y el botulismo, integrando un análisis exhaustivo sobre la distribución geográfica de los brotes en las regiones Centro, NOA y Sur. El documento subraya que la mortalidad por hantavirus sigue siendo un desafío crítico para la salud pública, con tasas de fallecimiento que superan el treinta por ciento de los infectados. Ante este escenario, las autoridades sanitarias instan a extremar las medidas de control ambiental y la protección personal, consolidando un esquema de prevención que abarca desde la higiene en entornos rurales hasta la eliminación de criaderos de mosquitos en las ciudades.

E.B.W.