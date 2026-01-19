Provincia lanza un plan de viviendas y asistencia para los evacuados

La administración provincial liderada por Ignacio Torres activó un dispositivo de emergencia integral para mitigar las consecuencias del deslizamiento del Cerro Hermitte que afectó gravemente la zona del Kilómetro 3. A través de un diálogo directo con el municipio de Comodoro Rivadavia, el Ejecutivo Provincial garantizó el desembolso de recursos críticos que se orientarán tanto a la solución habitacional definitiva como a la contención inmediata de las familias que perdieron su hogar. La estrategia financiera contempla un fuerte componente de inversión en infraestructura y un fondo de auxilio directo para que la Municipalidad pueda solventar los gastos de alojamiento transitorio de los vecinos evacuados durante esta contingencia.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Familia mantiene un despliegue operativo en el terreno mediante una coordinación constante con las áreas sociales locales para monitorear el estado de cada grupo familiar y asegurar la entrega de insumos básicos de primera necesidad. Tras la realización de los relevamientos técnicos correspondientes, las autoridades provinciales y municipales tienen previsto un encuentro de trabajo para profundizar el diagnóstico y ajustar las medidas de acompañamiento social. Esta labor conjunta busca no solo responder a la urgencia material, sino también brindar un seguimiento cercano a los procesos de evacuación que se iniciaron tras el fenómeno geológico.

La piedra angular de este programa de asistencia es la construcción de nuevas viviendas mediante el sistema Steel Framing, una tecnología que asegura celeridad en la edificación para que los afectados recuperen su techo en el menor tiempo posible. Con una inversión proyectada que supera los cinco mil quinientos millones de pesos para obras y quinientos millones adicionales para asistencia directa, el Estado provincial reafirma su presencia en la ciudad petrolera. Este plan de acción social y de infraestructura representa la respuesta estructural más importante brindada ante la emergencia, priorizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos damnificados por el movimiento de suelo.

E.B.W.