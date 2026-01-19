25°
sociedad
Redacción Red43

Restringen la navegación en el lago Futalaufquen por tareas aéreas de emergencia

El Parque Nacional Los Alerces informó limitaciones en sectores del lago debido a la operación de medios aéreos que realizan carga de agua, y solicitó a los navegantes respetar las disposiciones vigentes.
Desde el Parque Nacional Los Alerces se comunicó que, debido a la operación de medios aéreos abocados a tareas de emergencia, se encuentra restringida la navegación en el lago Futalaufquen. Las aeronaves están realizando maniobras de carga de agua, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad en la zona.

 

La restricción alcanza al sector comprendido desde Bahía Rosales hacia el Brazo Norte, inclusive. Asimismo, el paso hacia Krugger y Playa Blanca se encuentra autorizado únicamente por la margen oeste del lago.

 

Las autoridades del área protegida solicitaron a embarcaciones y visitantes respetar estas medidas temporales, remarcando que su cumplimiento es fundamental para garantizar la seguridad de todas las personas mientras continúan las tareas operativas.

 

 

