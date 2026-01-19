Escenario crítico en Los Alerces: humo, viento y múltiples focos activos

Las tareas para combatir el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces continúan sin tregua, con un operativo que involucra a más de 250 personas desplegadas en múltiples frentes. El fuego afecta principalmente el Brazo Sur del Lago Menéndez, así como las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia, y obliga a redefinir de manera permanente las estrategias de combate.

El operativo es coordinado por la Administración de Parques Nacionales (APN) junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de la Provincia del Chubut, con una estrategia centrada en la protección de la vida y los bienes de la población. El comportamiento cambiante del incendio, sumado a las condiciones meteorológicas y al terreno irregular, representa un desafío constante para la asignación de recursos.

La utilización de más de diez medios aéreos se ve limitada en algunos momentos por la presencia de densos bancos de humo sobre lagos y cañadones, lo que reduce la visibilidad necesaria para realizar descargas de agua. En tierra, las cuadrillas trabajan con líneas de agua, maquinaria pesada y herramientas manuales para consolidar líneas de defensa en sectores estratégicos y frenar el avance de las llamas.

Durante la jornada se realizó la reunión diaria del comando unificado, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y responsables de las distintas cuadrillas. Además, se efectuó un monitoreo aéreo de las áreas afectadas mediante un avión observador equipado con tecnología de registro y análisis posterior.

En paralelo, se mantienen guardias nocturnas para recorridas y control en las poblaciones de la Zona Norte y áreas cercanas. Desde el Parque Nacional se reiteró el pedido a la comunidad de respetar las restricciones sobre el uso del fuego y las normas de circulación interna, donde la velocidad máxima permitida es de 40 km/h y los vehículos oficiales tienen prioridad de paso.

La Ruta 71 permanece habilitada únicamente hasta el retén de Bahía Rosales, mientras que la Portada Norte continúa cerrada. Asimismo, sigue vigente la restricción de navegación en el Lago Futalaufquen, en el tramo Bahía Rosales – Punta Mattos – Brazo Norte, debido a la operación de medios aéreos.

R.G.