Esquel, Argentina
Lunes 19 de Enero de 2026
19 de Enero de 2026
Trevelin anuncia un 20% de descuento para el pago anticipado de impuestos

Desde la Secretaría de Hacienda se detallaron las diferentes opciones disponibles para acceder al beneficio, vigente en principio hasta el 20 de febrero.
La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa a la comunidad que se encuentra habilitada la modalidad de pago anual anticipado de impuestos y tasas municipales, la cual contempla un descuento del 20% para las y los contribuyentes que opten por esta alternativa, vigente hasta el 28 de febrero.

 

Desde la Secretaría de Hacienda se detallaron las diferentes opciones disponibles para acceder al beneficio, brindando facilidades de pago tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales y convenios con entidades bancarias.

 

Las modalidades habilitadas son las siguientes:
•    De manera presencial, en cajas municipales, pudiendo abonar mediante efectivo, transferencia bancaria y tarjetas de débito.
•    Con Tarjeta Macro, ingresando a rentas.haciendatrevelin.gob.ar, con la posibilidad de realizar el pago en hasta 3 cuotas sin interés.
•    Con Tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut, abonando de forma presencial en cajas municipales, también en hasta 3 cuotas sin interés.

 

