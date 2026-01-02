412 corredores se anotaron en la primera tanda del Desafío Capri

Pablo Nahuelquir quedó sorprendido por la gran convocatoria. No esperaba tanta repercusión cuando en el mes de diciembre abrió la primera tanta de inscriptos a precios promocional. Todos los corredores (y corredoras) adoran el Desafío Capri. Todos quieren correr allí. Capri tiene un “no se qué”. Un imán que nuclea a todos, a todos quienes corren grandes distancias y nuclea a otros que van con un celular en mano para sacarse un montón de selfies en un lugar mágico y encantador.

Cuando la idea era bajar el link de inscripción cuando llegaban a los 200 corredores, el pedido masivo de extender el plazo para unos días más produjo el acompañamiento, a modo de aluvión, por parte de los atletas.

La cuenta, en esta primera tanda, se cerró en 412 atletas anotados. Si, leyó bien. Para una carrera que tendrá lugar el próximo 16 de mayo, ya 412 atletas están anotados y con las inscripciones pagas, a un precio bonificado, pero pagas al fin.

Ahora a descansar. Y esperar hasta el 1 de febrero donde se abrirá nuevamente la ventana de inscripción (a un precio no confirmado hasta el momento).

Lo importante ahora, por parte de los organizadores, se revisar bien el circuito. Conseguir más sponsor (tanto en dinero, como en canje de productos y servicios), acribillar las redes sociales y los medios de prensa con más y más información, como así también tratar que el Desafío Capri sea la verdadera fábrica sin chimenea en esto que llamamos turismo deportivo.

Recordemos que el Desafío Capri se correrá en la jornada del 16 de mayo, en tres distancias: 12, 17 y 21 km.