Incendio de chimenea afectó parte de una vivienda

Un incendio de chimenea en El Desemboque ocurrió durante la mañana del sábado. El hecho fue informado por los Bomberos Voluntarios de El Hoyo.

Cómo fue el incendio en Desemboque

Según detallaron desde el cuartel, antes de las 9 de la mañana se recibió una denuncia alertando sobre un incendio en una vivienda de la zona de Desemboque.

Al arribar, el personal constató que se trataba de un incendio de chimenea que había alcanzado parte del techo de la vivienda. El foco ígneo ya había sido controlado por los propios dueños junto a vecinos, lo que evitó que el fuego se propagara.

Los bomberos procedieron a asegurar la escena, extinguir puntos calientes y realizar tareas de enfriamiento en la zona afectada, a fin de prevenir una posible reactivación.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía y personal de la APSV.

Prevención: cómo evitar incendios de chimenea

Desde el cuartel recordaron la importancia de la limpieza periódica de las chimeneas, ya que la acumulación de hollín es una de las principales causas de este tipo de incendios. Entre las recomendaciones principales se destacan:

Limpiar la chimenea desde la parte superior, utilizando una cadena atada a una soga para desprender el material adherido.

Complementar la tarea con un cepillo adecuado.

Tener siempre a mano pala y balde para retirar los residuos de forma segura.

Revisar el estado de la aislación del tiraje.

Verificar que las ventilaciones estén despejadas para permitir una correcta circulación del aire.

O.P.