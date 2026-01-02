27°
Viernes 02 de Enero de 2026
02 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

El crucero Silver Whisper arribó a Chubut en su primera visita de la temporada

La embarcación, de 186 metros de eslora y bandera de Bahamas, arribó a la ciudad del Golfo Nuevo proveniente de Montevideo, Uruguay.
En el marco de las políticas de fortalecimiento del turismo y la actividad portuaria impulsadas por el Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, la ciudad de Puerto Madryn recibió este viernes una nueva escala de cruceros internacionales.

 

Minutos antes de las 7 horas de hoy, el buque de pasajeros Silver Whisper amarró sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, marcando una nueva jornada de actividad turística en el puerto local.

 

La embarcación, de 186 metros de eslora y bandera de Bahamas, arribó a la ciudad del Golfo Nuevo proveniente de Montevideo, Uruguay, con 355 pasajeros y 292 tripulantes a bordo. Durante su estadía, que tiene prevista extenderse hasta las 20 horas, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer los atractivos naturales, culturales y gastronómicos de la región.

 

Este arribo corresponde a la primera de las tres escalas previstas del Silver Whisper durante la presente temporada, lo que da cuenta del trabajo sostenido que se viene desarrollando para fortalecer la actividad de cruceros y continuar posicionando a Chubut dentro de los itinerarios de las principales líneas de cruceros por el Atlántico Sur.

 

