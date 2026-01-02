28°
Viernes 02 de Enero de 2026
02 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Colonia Municipal 2026: Quedan los últimos cupos para niños de 3 y 4 años

Las inscripciones están abiertas para los sectores Tremun Nehuen y Chispitas. Las actividades comienzan este 5 de enero en los Jardines Maternales con propuestas recreativas y espacios acuáticos.
El municipio anunció las últimas vacantes para la Colonia Municipal de Vacaciones para niños de 3 y 4 años

 

Las actividades serán en los Jardines Maternales desde el 5 al 30 de enero.

 

Daniela Otero, directora municipal de Educación invitó a la participación de niños de 1 a 4 años en la Colonia de Vacaciones 2026. “Son espacios a cargo de docentes, donde tienen actividades planificadas para las infancias, y esperamos que las familias las puedan aprovechar” indicó.

 

Rosana Ledesma, coordinadora de Primera Infancia indicó que quedan vacantes para niños de 3 y 4 años en Tremun Nehuen y en el sector Chispitas. Mientras que en el grupo de 1 y 2 años se llenó la vacante y hay lista de espera.

 

“La colonia se desarrollará los lunes, miércoles y viernes de 9:00hs a 12:00hs. Este año, dentro de las propuestas habrá como novedad un espacio acuático a cargo de profesores de Educación Física. Además, está trabajando el personal de los jardines que tiene experiencia en el trabajo con los pequeños” indicó la coordinadora. Los participantes tendrán juegos y actividades recreativas.

 

Para las familias interesadas, las inscripciones se realizan a través del Facebook de Comunicación al Vecino, en un formulario al que se accede por link https://forms.gle/dQVEZ6meYvxoG5328 o código QR.

T.B

 

