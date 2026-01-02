Martín León y un gran cierre de fin de año

Cuando muchos estaban en el super comprando sidras, cervezas y pan dulce para las fiestas, Marcos León se la pasó corriendo. Se la pasó corriendo, corriendo y corriendo.

Estuvo en el Valle y aprovechó a hacer lo que tanto le gusta que es correr y subirse al podio.

Y no lo hizo una vez, tampoco lo hizo dos veces. Lo hizo tres veces seguidas con la particularidad que en todas se subió al podio. En distintos escalones, pero hizo podio al fin.

La primera de las competencias fue en la noche del sábado 21 de diciembre donde logró el tercer puesto en la clasificación general en las dos millas nocturnas.

En la mañana del día siguiente se le animó a los 21km en la ciudad de Trelew donde logró el segundo puesto en tanto ese mismo domingo por la noche se hizo de la victoria en el Cross de Nochebuena en Dolavon.

Muchas zancadas para tres podios en menos de 24 horas. Claro que después del brindis de Nochebuena y Año nuevo, el cuerpo se prepara para una prueba por demás exigente: la Corrida Internacional del Diario Crónica, competencia que se correrá el sábado 24 de enero en Comodoro Rivadavia.