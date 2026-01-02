2026 llega con cambios en el Monotributo

La recategorización es una evaluación que ARCA exige dos veces al año y cada monotributista debe revisar si sus indicadores —ingresos brutos acumulados, consumo de energía eléctrica, superficie afectada a la actividad y monto de alquileres, entre otros— se mantienen dentro del rango permitido para su categoría.

Si los ingresos o parámetros superan los topes, el contribuyente debe pasar a una categoría superior; si son menores, puede descender.

El trámite se realiza de manera 100% virtual en la página oficial (arca.gob.ar) y, en caso de no hacerlo, ARCA puede aplicar multas equivalentes al 50% del impuesto integrado, además de liquidaciones retroactivas por diferencias no pagadas.

ARCA estableció dos períodos de recategorización obligatoria: Primera recategorización: últimos días de enero y primeros de febrero de 2026. Segunda recategorización: agosto de 2026. Los contribuyentes que no registren cambios en sus parámetros no necesitan efectuar la recategorización, aunque el organismo recomienda verificar siempre la información.

Cómo hacer la recategorización desde tu teléfono



Ingresar a arca.gob.ar con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar “Recategorizarme” y luego “Confirmar recategorización”.

Actualizar ingresos, superficie, consumo eléctrico y resto de los datos requeridos.

Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

Categorías y topes vigentes

ARCA también confirmó los topes anuales y el monto mensual de cada categoría para diciembre, que sirven como referencia para la próxima recategorización:

A: $8.992.597,87 – Cuota $37.085,74

B: $13.175.201,52 – Cuota $42.216,41

C: $18.473.166,15 – Cuota $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)

D: $22.934.610,05 – Cuota $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)

E: $26.977.793,60 – Cuota $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)

F: $33.809.379,57 – Cuota $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)

G: $40.431.835,35 – Cuota $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)

H: $61.344.853,64 – Cuota $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)

I: $68.664.410,05 – Cuota $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)

J: $78.632.948,76 – Cuota $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)

K: $94.805.682,90 – Cuota $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)



ARCA busca incentivar la actualización periódica de la situación de cada monotributista.

SL